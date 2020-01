Quanto costa lo staff della ministra Lamorgese (e quanto costava quello di Salvini) (Di sabato 11 gennaio 2020) 434mila euro di differenza. È questo il calcolo fatto dal settimanale L’Espresso sui conti dello staff ufficiale dei due ultimi ministri dell’Interno: Matteo Salvini e Luciana Lamorgese. Lamorgese ha uno staff formato da due persone: Cristina Pascale, collaboratrice storica del Viminale, e Dino Martirano, ex giornalista del Corriere della Sera. L’Espresso ha quantificato che, insieme, il loro compenso annuo arriva a 152mila euro, 32mila per Pascale e 120mila per Martirano. Lo staff di Salvini invece era formato da sette persone: Stefano Beltrame, Gianandrea Giani, Giuseppe Benvenuto, Luigi Peruzzotti, Andrea Pasini e Gennaro Terraciano, oltre che Cristina Pascale. Tranne Terraciano, che forniva le sue prestazioni a titolo gratuito, gli altri ricevano tutti un compenso: 95mila euro per Beltrame, 65mila euro per Giani, 41mila euro per Benvenuto, Peruzzotti e ... Leggi la notizia su open.online

