Primavera 1, Pagelle Napoli Juve: Tongya insuperabile, Vrakas impalpabile VOTI

Le Pagelle dei protagonisti del match tra Napoli e Juventus, match valido per la 14ª giornata del campionato Primavera 1 2019/20. 

TOP: Tongya 
FLOP: Vrakas 

VOTI 

Napoli (4-3-1-2): Idasiak 6.5; Zanoli 5 (45′ Costanzo 6), Senese 5.5, Manzi 5, Tsongui 6 (61′ Zanon 6); Labriola 5 (61′ Vianni 5.5), Virgilio 5, Zedadka 6; Vrakas 5 (45′ Vrikkis 5.5); Palmieri 5.5 (76′ Cioffi 6), Sgarbi 5. All. Baronio 6 

Juventus (4-3-1-2): Israel Wibmer 6.5; Bandeira 6.5, Vlasenko 6, Dragusin 6, Anzolin 6.5; Ranocchia 7, Leone 5.5 (79′ Sekulov s.v.), Ahamada 5.5; Moreno 6.5; Tongya 7.5, Da Graca 6 (79′ Gerbi s.v.). All. Zauli 6.5

