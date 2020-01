Primavera 1, Napoli Juventus 0-1 LIVE: prima frazione terminata a Frattamaggiore (Di sabato 11 gennaio 2020) A Frattamaggiore, la 14ª giornata del campionato primavera 1 2019/20 tra Napoli e Juventus: sintesi, tabellino, risultato, cronaca e voti (Dal nostro inviato Luigi Fontana) – Al Comunale Ianniello di Frattamaggiore, Napoli e Juventus primavera si sono affrontate nel match valido per la 14ª giornata del campionato primavera 1 2019/20. 1′ Primo tiro della Juventus – Ci prova Da Graca, di controbalzo: palla a lato di molto. 2′ prima occasione per il Napoli – Bella punizione di Vrakas, Israel Wibmer deriva sulla traversa. 8′ Buona uscita di Israel – Calcio d’angolo di Vrakas sul secondo palo per Palmieri su uno schema della squadra azzurra: il portiere bianconero esce bene e smanaccia, prima di un colpo di testa che sarebbe stato a botta sicura. 14′ Gol della Juventus – Sblocca Ranocchia: Tongya sfonda sulla sinistra, mette la ... Leggi la notizia su calcionews24

