Previsioni Meteo, la tendenza a 20 giorni: escalation invernale dalla 3ª decade di Gennaio [MAPPE] (Di domenica 12 gennaio 2020) Previsioni Meteo – L’evoluzione a lungo termine, anche sulla base di dati serali, non presenta particolari cambiamenti rispetto a quanto già esaminato nei precedenti aggiornamenti. La circolazione sarà abbastanza stazionaria anche per gran parte della prossima settimana, salvo iniziali disturbi sulle estreme regioni meridionali, qui con qualche pioggia più intensa e, nel corso della settimana, possibili nubi basse marittime verso la Liguria, anche qui con locali piogge abbastanza persistenti. Fenomeni, tuttavia, piuttosto circoscritti in un contesto generale che continuerà a vedere ampio soleggiamento e siccità. Il modello matematico europeo conferma, invece, sul più lungo termine, ossia dopo il 18/20 del mese, una tendenza a rottura dell’egemonia anticiclonica, con il Mediterraneo che diverrebbe via via più depresso all’insegna di più nubi, piogge e anche ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

