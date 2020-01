Prescrizione, Boschi avverte: governo cambi proposta o meglio la Costa (Di sabato 11 gennaio 2020) "La proposta che e' stata avanzata dal ministro Bonafede, assieme al presidente Conte, e' insufficiente. Noi da molti mesi come Italia Viva abbiamo chiesto che si bloccasse l'entrata in vigore della riforma Bonafede sulla Prescrizione". Cosi' la capogruppo alla Camera di Italia Viva, Maria Elena Boschi, parlando con i giornalisti a margine della sua partecipazione alla scuola politica 'Futura', organizzata a Palermo dal suo omologo al Senato, Davide Faraone."Purtroppo - ha detto ancora Boschi - il primo gennaio e' entrata in vigore una riforma che noi abbiamo osteggiato perche' eravamo convinti che fosse sbagliata, e ne siamo convinti anche adesso che siamo in maggioranza. La proposta di mediazione ci pare che amplifichi i rischi. Di fatto, con questa differenziazione tra chi viene assolto o condannato in primo grado, si violano i principi costituzionali della presunzione di ... Leggi la notizia su ilfogliettone

