PresaDiretta, dal 13 gennaio la nuova stagione con ‘Attacco al Papa’. Iacona: “Tra i nemici di Bergoglio destra nazionalista, Trump e Salvini” (Di sabato 11 gennaio 2020) Ripartirà lunedì 13 gennaio, alle 21.20 su Rai3, PresaDiretta, il programma di approfondimento e inchiesta giornalistica di Riccardo Iacona. Saranno nove gli appuntamenti in prima serata della nuova stagione, che sarà lanciata con la puntata ‘Attacco al Papa‘. Ma chi sono e che cosa vogliono i potenti nemici che intendono frenare la spinta riformatrice del pontificato di Bergoglio? “C’è una saldatura tra la destra nazionalistica, quella di Trump, quella europea e anche la nostra di Matteo Salvini, con i cattolici tradizionalisti. La destra lo intima a non occuparsi di politica e lo contesta per la sua critica radicale alla politica dei ‘muri chiusi‘, per la sua difesa dei migranti e dell’ambiente, così come per gli attacchi al liberismo economico. I tradizionalisti invece vorrebbero che si limitasse alla difesa della morale sessuale, occupandosi ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

ilfattovideo : PresaDiretta, dal 13 gennaio la nuova stagione con ‘Attacco al Papa’. Iacona: “Tra i nemici di Bergoglio destra naz… - Noovyis : (PresaDiretta, dal 13 gennaio la nuova stagione con ‘Attacco al Papa’. Iacona: “Tra i nemici di Bergoglio destra na… -