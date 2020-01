Pozzuoli, catturato detenuto evaso durante permesso premio: trovato in una villetta (Di sabato 11 gennaio 2020) Pozzuoli: la Polizia ha trovato in una villetta il detenuto 38enne evaso lo scorso 16 novembre durante un permesso premio. Nella mattinata odierna, ad esito di indagini coordinate dalla Procura di Napoli, personale della Polizia Penitenziaria e della Polizia di Stato ha tratto in arresto Rade Nikolic, 38enne serbo. L’uomo era evaso la mattina dello … L'articolo Pozzuoli, catturato detenuto evaso durante permesso premio: trovato in una villetta proviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria Mormone Leggi la notizia su 2anews

zazoomblog : Catturato a Pozzuoli il detenuto serbo evaso a novembre dal campo rom - #Catturato #Pozzuoli #detenuto #serbo - Notiziedi_it : Napoli, catturato il detenuto evaso dal campo rom: stanato in una villetta a Pozzuoli - Profilo3Marco : RT @mattinodinapoli: Napoli, catturato il detenuto evaso dal campo rom: stanato in una villetta a Pozzuoli -