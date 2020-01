Pozzuoli, arrestato Rade Nikolic: era evaso a novembre grazie a un permesso (Di sabato 11 gennaio 2020) Rade Nikolic, 38 anni, è stato arrestato grazie a una operazione congiunta di Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria: l'uomo, di nazionalità serba, era evaso dal campo rom di Secondigliano lo scorso 16 novembre, approfittando di un permesso per far visita alla famiglia. Il 38enne è stato rintracciato dagli agenti in una villetta a Pozzuoli, nella provincia di Napoli. Leggi la notizia su napoli.fanpage

