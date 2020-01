Poste Italiane regala 300 euro per i suoi 200 anni? Attenzione su WhatsApp (Di sabato 11 gennaio 2020) Weekend all'insegna di una nuova catena WhatsApp: Poste Italiane regala 300 euro a 200 anni dalla fondazione dell'istituto? Sono in molti a chiedersi quanto sia vero il messaggio reso virale sulle chat singole e di gruppo, magari per capire se ci sia reale possibilità di ottenere il gradito abbuono. Dispiace davvero deludere tutti ma, in effetti, il bonus anniversario risulta essere un nuovo tentativo di truffa. Il messaggio del momento si presenta in questo modo: una nota testuale dal titolo inequivocabile "Poste Italiane regala 300 euro" si accompagna ad un collegamento ipertestuale che sembra essere quello ufficiale delle Poste appunto. Così non è ed in effetti verrebbe da pensarlo subito se solo i destinatari della nota esaminassero l'URL corrispondente. Quest'ultimo è PosteItaliane.regalo.live: senz'altro un link poco ortodosso e per questo non ufficiale. Lo smascheramento ... Leggi la notizia su optimaitalia

