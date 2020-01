Ponte ’98, pesante scivolone interno: all’Ocone passa il Solofra (FOTO) (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiPonte (Bn)- scivolone interno per il Ponte ’98 che all’Ocone lascia i tre punti ad un Solofra meritevole dell’intera posta in palio. Gli uomini di Rocco Fiume si iscrivono ufficialmente alla lotta primato non solo perchè la classifica alimenta le speranze per la vetta, ma è l’esame superato di Ponte che candida la truppa irpina alla lotta per accedere direttamente in Eccellenza. Per una prova maturità superata, c’è dall’altra parte una caduta che fa rumore. I padroni di casa hanno confermato che al di là della distanza dai play-off, non c’è ancora la maturità per entrare di diritto tra le prime cinque. Oggi è mancata anche la prestazione, che ha sempre accompagnato la truppa di mister Antonello Mauro. Squadra timorosa, errori individuali decisivi, reazione tiepida e confusione finale. Un mix negativo che conferma ... Leggi la notizia su anteprima24

