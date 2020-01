Pomeriggio Cinque, il Comitato media e minori: «Scene che sviliscono la donna, valore diseducativo» (Di sabato 11 gennaio 2020) Pomeriggio Cinque Pomeriggio Cinque ha trasmesso “Scene che sviliscono la figura femminile” e che “perciò hanno valore diseducativo“. Lo ha stabilito il Comitato d’applicazione del Codice media e minori nella seduta del 16 dicembre scorso. A darne notizia è stato il Tg5, che ieri nell’edizione delle 13 ha riportato la denuncia dell’autorità in merito alle puntate trasmesse il 15 e 18 ottobre scorso. “Dobbiamo dare conto adesso di una notizia che riguarda la seduta del 16 dicembre del Comitato d’applicazione del Codice media e minori, che ha ravvisato una violazione del codice stesso nelle puntate di Pomeriggio Cinque trasmesse il 15 e 18 ottobre scorso per la messa in onda in fascia protetta di Scene che sviliscono la figura femminile e perciò hanno valore diseducativo, rilevando l’inadeguatezza dei modelli femminili ... Leggi la notizia su davidemaggio

