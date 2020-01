Polmonite in Cina, la sequenza genomica del virus verrà condivisa con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Di sabato 11 gennaio 2020) La Commissione Sanitaria Nazionale ha annunciato oggi che, per tutelare la sicurezza della salute a livello globale, la Cina condividerà con l’Organizzazione Mondiale della Sanità le informazioni sulla sequenza genomica del nuovo tipo di coronavirus rilevato nei casi di Polmonite virale segnalati nella città di Wuhan, nella Cina centrale.L'articolo Polmonite in Cina, la sequenza genomica del virus verrà condivisa con l’Organizzazione Mondiale della Sanità Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

