Pioli: “Ibra si è posto con grande intelligenza, ha capito il momento della squadra” (Di sabato 11 gennaio 2020) Nel post partita di Cagliari-Milan ai microfoni di Sky ha parlato l’allenatore rossonero, Stefano Pioli. E’ nato il nuovo Milan? “Oggi abbiamo fatto una prestazione diversa, siamo stati più efficaci e concreti. La presenza di Zlatan è un punto di riferimento importante. Ci vorrà ancora un po’ di tempo per capirci meglio e capire le situazioni da sviluppare. E’ stata una vittoria meritata su un campo difficile contro un avversario difficile. Una vittoria importante per uscire da un momento delicato” I cambiamenti messi in atto oggi dipendono dall’esigenza di Zlatan di avere una punta accanto? “Bisogna sfruttare le caratteristiche dei giocatori. Zlatan non andrà tanto in profondità, ci serve qualcuno accanto a lui che lo faccia. Sono situazioni che abbiamo appena iniziato a provare, si può fare meglio. Abbiamo dimostrato voglia di giocare, ... Leggi la notizia su ilnapolista

AndreaBricchi77 : #Paqueta per #Krunic e #Ibra per #Suso ci vuole Pep #Guardiola per capirlo o basterà il corso di Coverciano, che fo… - BombeDiVlad : Milan, Pioli: “Ibra importante, con Leao coppia perfetta. Sul mercato…” - FotiDavide : @matteograndi Oggi #TheNewPope Pioli ha schierato Dio Ibra..??????.. -