Petronella Ekroth torna in Italia: "Alla Juve uno choc, ora penso alla Roma" - (Di sabato 11 gennaio 2020) Marco Gentile Petronella Ekroth si era espressa negativamente sulla sua esperienza alla Juventus dato che a suo dire non c'era libertà di pensiero sul caso Mayorga-CR7. Ora la 30enne è tornata in Italia tra le fila della Roma Petronella Ekroth è una calciatrice svedese di 30 anni che di ruolo fa il difensore e dopo una carriera passata in Svezia, nel 2018 arriva alla Juventus dove disputa 12 presenze in campionato, impreziosite da tre reti, laurenandosi campione d'Italia con la squadra bianconera e vincendo la Coppa Italia. La classe '89 era però salita agli onori della cronaca, in estate, per le sue parole al veleno nei confronti del club bianconero, lasciato per tornare in patria al Djurgarden. La Ekroth si era lamentata del fatto che alla Juventus vigeva il divieto di parlare del caso Ronaldo-Mayorga. La calciatrice svedese si era sfogata ai microfoni di The Expressen: ... Leggi la notizia su ilgiornale

