Pensioni, «Quota 102» per lasciare prima il lavoro? Come funziona e chi ci guadagna (Di sabato 11 gennaio 2020) Le proposte e le analisi per garantire maggiore flessibilità alla legge Fornero e l’equilibrio dei conti previdenziali. Dal 2022 e fino al 2028 si potrebbe lasciare il lavoro con 64 anni di età e 38 di contributi. Leggi la notizia su corriere

ricpuglisi : Priorità sulle pensioni: 1) spiegare ai cittadini che è un sistema SENZA TESORETTO (pensioni attuali finanziate da… - CatalfoNunzia : Abbiamo preso un impegno coi cittadini perciò Quota 100 non si tocca. Già da questo mese al @MinLavoro cominciamo a… - Linkiesta : Il governo pensa di dare a chi ha 64 anni d’età e 38 di contributi la possibilità di andare in pensione prima del p… -