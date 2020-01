Pensioni anticipate ultime oggi 11 gennaio: il NO della CGIL a quota 102 (Di sabato 11 gennaio 2020) Nei giorni scorsi sulla riforma delle Pensioni da più parti è arrvata la proposta di una quota 102 per modificare la legge Fornero una volta giunta a conclusione la sperimentazione di quota 100 che si concluderà nel 2021. A questa proposta rispondono i sindacati, che tramite un comunicato stampa fanno sapere di non essere d’accordo con la quota 102. Ecco le parole di Roberto Ghiselli, segretario confederale CGIL ultime novità Pensioni anticipate, Ghiselli su quota 102 Come si legge sul sito Rassegna.it, Ghiselli spiega che “Le ipotesi di riforma previdenziale che prevedono l’obbligo di avere un numero alto di contributi non possono essere accettate, come quella definita quota 102, con 64 anni di età e 38 di contributi, ancor peggio se accompagnate dal ricalcolo contributivo di tutta la carriera lavorativa. Interventi simili non consentirebbero l’accesso alla ... Leggi la notizia su pensionipertutti

