Pd, Zingaretti: “Cambiare nome al partito? Lo decideremo. Vinciamo in Emilia, poi congresso” (Di sabato 11 gennaio 2020) “Se cambieremo il nome al partito? Questo lo decideremo. Non credo che si debba partire né dai nomi né dalle formule organizzative. Si deve partire dalle ambizioni, dalla voglia di rinnovare e di cambiare e questo il Pd lo farà”. Lo ha detto il segretario dem, Nicola Zingaretti, chiudendo i lavori dell’evento Nord Face. Uniti si cresce, organizzato dal partito democratico a Milano. L'articolo Pd, Zingaretti: “Cambiare nome al partito? Lo decideremo. Vinciamo in Emilia, poi congresso” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

mzeloni : RT @valy_s: La strategia del #PD: cambiare nome. - gatasch : RT @valy_s: La strategia del #PD: cambiare nome. - Carmen90616633 : RT @vitocontesi: #Zingaretti : 'Dopo le Regionali sciolgo il #Pd e lancio un partito nuovo'....è già sciolto anzi liquefatto...! non serve… -