Pd: Zingaretti a Salvini, ‘non ti illudere, vogliamo costruire non sciogliere’ (Di sabato 11 gennaio 2020) Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “Caro Salvini non ti illudere: vogliamo costruire non sciogliere. Combattere e non arretrare. Aprirci e non chiuderci. Racconti i problemi delle persone, ma li racconti e basta, li crei e non dai mai soluzioni, perche’ non le hai. Noi i problemi vogliamo risolverli e abbiamo iniziato a farlo. Ora tutte e tutti in campo per vincere e continuare a cambiare”. Lo scrive Nicola Zingaretti su Fb. L'articolo Pd: Zingaretti a Salvini, ‘non ti illudere, vogliamo costruire non sciogliere’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

