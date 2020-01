Pd: Vaccari, ‘partito unito per pagina nuova’ (Di sabato 11 gennaio 2020) Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “Le riflessioni di Zingaretti hanno indicato una prospettiva storica per scrivere una pagina nuova per la sinistra e per il centrosinistra nel nostro Paese, partendo da un Pd unito e coeso nella sfida del rilancio dell’azione politica. Se ne discuterà nel Pd sul come e quando ma ora è il tempo del coraggio e del riformismo radicale per chiamare a raccolta tutti coloro che una ‘casa” non ce l’hanno e per condividere una carta dei valori e un progetto di cambiamento del Paese e candidarlo alla sfida del Governo”. Così Stefano Vaccari della segreteria nazionale Pd.L'articolo Pd: Vaccari, ‘partito unito per pagina nuova’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

