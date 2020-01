Patty Pravo a Il Cantante Mascherato: chi è, carriera e biografia (Di sabato 11 gennaio 2020) Patty Pravo a Il Cantante Mascherato: chi è, carriera e biografia Da venerdì 10 gennaio 2020, per quattro venerdì di fila, su Rai1 andrà in onda la prima edizione de Il Cantante Mascherato – nuovo show musicale che trae ispirazione dal format sudcoreano King of Mask Singer – condotto da Milly Carlucci. Una dozzina di vip in incognito si presenteranno nelle varie puntate per sfidarsi in una gara canora in coppia. In ogni puntata vi saranno dei vincitori – i vip con più punti – che avranno modo di accedere al venerdì successivo e un eliminato che verrà sMascherato a fine serata. Una giuria formata da cinque componenti deciderà la sorte dei vip. Patty Pravo, nota Cantante italiana, sarà uno dei giudici del nuovo programma televisivo insieme a Flavio Insinna, Ilenia Pastorelli, Francesco Facchinetti e Guillermo Mariotto. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO ... Leggi la notizia su termometropolitico

