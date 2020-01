Pattinaggio artistico, Young You si impone nel corto femminile alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020. Sesta Alessia Tornaghi (Di sabato 11 gennaio 2020) Dopo tre gare è stata Young You a rompere l’egemonia russa nel circuito del Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 di Losanna (Svizzera). La sudcoreana ha infatti conquistato con merito la prima posizione nel programma corto della specialità individuale femminile, incantando il pubblico grazie a una prova di alto profilo pattinata senza alcuna sbavatura. Nello specifico l’asiatica ha convinto sfoggiando grande qualità negli elementi, eseguendo il doppio axel, la combinazione triplo lutz/triplo toeloop e il triplo rittberger con grande velocità, altezza e ampiezza. Ricevendo una valutazione molto alta in termini di GOE nelle tre trottole, l’allieva di Tammy Gambill e Mie Hamada ha raccolto nel segmento 73.51, suddivisi in 40.25 (tecnico) e 33.26 (componenti del programma), distanziando di poco meno di due punti l’elegantissima russa Kseniia ... Leggi la notizia su oasport

