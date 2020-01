Parasite, dopo il successo al cinema arriva la miniserie (Di sabato 11 gennaio 2020) La lunga corsa di "Parasite" negli Stati Uniti potrebbe concludersi... in tv. Il successo cinematografico dell'anno appena trascorso, il primo film sudcoreano capace di portarsi a casa sia la Palma d'Oro che il Golden Globe come Miglior Film Straniero, potrebbe infatti avere presto un adattamento televisivo pensato appositamente per gli Stati Uniti.Artefice di questo progetto sarebbe la Hbo, che dalla sua ha una lunga esperienza in termini di serie limitate e che avrebbe convinto il regista e sceneggiatore della pellicola Bong Joon Ho a portare il racconto che ha conquistato il mondo negli ultimi mesi anche sul piccolo schermo. Con lui, dovrebbe esserci anche Adam McKay, al lavoro per il canale via cavo, di recente, con Succession (anch'esso protagonista degli ultimi Golden Globes).Parasite, dopo il successo al cinema arriva la miniserie pubblicato su TVBlog.it 11 ... Leggi la notizia su blogo

