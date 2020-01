Palomino: «Lukaku? Difficile da marcare. Meglio nella ripresa» – VIDEO (Di domenica 12 gennaio 2020) Il difensore dell’Atalanta, Palomino, analizza il pareggio contro l’Inter: ecco le sue parole dopo la gara – VIDEO (dal nostro inviato) – Il difensore dell’Atalanta, Josè Luis Palomino, è intervenuto in zona mista dopo la fine della gara contro l’Inter, pareggiata per 1-1. Ecco le sue parole sulla partita e su Lukaku. «L’importante è che abbiamo preso un punto, non è facile giocare qua. Pensiamo alla gara di mercoledì. Lukaku è molto forte fisicamente, sapevamo che sarebbe stata una gara dura. Speriamo di continuare così». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

