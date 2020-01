Pallanuoto, Paolo Zizza alla vigilia dell’esordio con la Germania: “Abbiamo le carte in regola per essere protagonisti, sarà una battaglia” (Di sabato 11 gennaio 2020) Comincia domani con la prima partita della fase a gironi il Campionato Europeo di Pallanuoto femminile 2020 per l’Italia, chiamata fin da subito a non sbagliare contro la Germania all’esordio per non complicarsi la vita in una rassegna continentale fondamentale anche in ottica qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Già perché il Setterosa non ha ancora strappato il pass per il Giappone e l’Europeo mette in palio una carta olimpica. Il Commissario Tecnico azzurro Paolo Zizza è pronto ad affrontare sua prima esperienza sulla panchina della Nazionale in un grande evento, di seguito le sue dichiarazioni rilasciate al sito federale alla vigilia della partita d’esordio con la Germania. “Abbiamo una gran voglia di giocare e confrontarci con tutte le altre squadre. Abbiamo svolto un’ottima e lunga preparazione, iniziata l’8 dicembre all’indomani ... Leggi la notizia su oasport

