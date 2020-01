Pallanuoto femminile, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: Setterosa, un Europeo da vincere o sarà Preolimpico (Di sabato 11 gennaio 2020) Siamo alla vigilia degli Europei di Pallanuoto: il torneo femminile partirà infatti domani, domenica 12, e terminerà sabato 25 gennaio. Questa rassegna continentale è importante perché assegna anche un posto alle prossime Olimpiadi di Tokyo, che l’Italia insegue con la selezione femminile. Delle dodici squadre che compongono il torneo europeo femminile soltanto la Spagna (agli ultimi Mondiali) ha già staccato il pass per Tokyo 2020, dunque ci sono undici formazioni in corsa per una carta olimpica: occorrerà vincere la rassegna o, nella migliore delle ipotesi, arrivare in finale contro la selezione iberica. Insomma, se il Settebello campione del mondo nel 2019 ha già staccato il pass per il Giappone, il Setterosa avrà l’opportunità di farlo agli Europei in programma a Budapest, in Ungheria, in caso contrario l’ultima spiaggia sarà al torneo femminile di qualificazione ... Leggi la notizia su oasport

