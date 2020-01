Pallanuoto femminile, Europei 2020: Italia-Germania. Programma, orario e tv (Di sabato 11 gennaio 2020) Dopo tanta attesa arriva il giorno dell’inizio degli Europei di Pallanuoto femminile in quel di Budapest. In palio nella massima rassegna continentale in terra ungherese c’è un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Scenderà in acqua oggi, per l’esordio, anche la Nazionale Italiana guidata da Paolo Zizza: il Setterosa affronta la Germania nel primo incontro per il Girone B: un’avversaria sulla carta alla portata, che dovrebbe servire solo per rompere il ghiaccio alle azzurre. Andiamo a scoprire il Programma della sfida. Europei Pallanuoto femminile 2020 Prima giornata Gruppo B Domenica 12 gennaio Ore 16.00 Italia-Germania Diretta TV su Rai Sport, diretta streaming su Rai.tv gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui ... Leggi la notizia su oasport

