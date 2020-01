Pallamano, Qualificazioni Mondiali 2021: l’Italia sfida la Georgia per continuare il sogno iridato (Di sabato 11 gennaio 2020) Proseguono senza sosta le pre-Qualificazioni ai Mondiali di Pallamano maschile 2021, con la Nazionale italiana che dopo aver esordito contro il Kosovo sfiderà questa sera la Georgia nella seconda gara, anche questa decisiva ai fini della classifica finale, poichè solamente la prima del raggruppamento accederà ai play-off di spareggio per la rassegna iridata. Una gara divenuta ormai un classico tra le due compagini, con l’ultimo confronto risalente proprio alle Qualificazioni agli Europei 2020, chiuso con due vittorie azzurre, per 26-19 a Siracusa e 28-25 a Tbilisi, in due partite in cui abbiamo assistito a grandi prove realizzative da parte di Dean Turkovic, protagonista anche oggi. Tra i punti di forza dei Georgiani spiccano i terzini Revaz Chanturia e Irakli Chikovani, mentre gli azzurri faranno affidamento alle parate di Domenico Ebner, ma anche alle giocate del pivot Andrea ... Leggi la notizia su oasport

