Pallamano: l’Italia si arrende alla Georgia, azzurri eliminati dalle Qualificazioni ai Mondiali 2021 (Di sabato 11 gennaio 2020) Fine dei giochi. La Nazionale italiana di Pallamano maschile abbandona ogni speranza di qualificazione ai Mondiali di Egitto 2021, cedendo per 28-25 alla Georgia, al termine di una partita passata ad inseguire gli avversari, e restando ad appena un punto nella classifica del gruppo 3, ad aritmetica distanza dalla Romania, prossima avversaria proprio degli azzurri. Prime fasi di gioco in cui i Georgiani dimostrano di avere una roster corto, spingendo le azioni fino al passivo, ma approfittando dei numerosi errori della Selezione del Bel Paese in fase offensiva, allungando sul 4-2, e raggiungendo poi il massimo vantaggio al 20′ sull’11-6, a seguito del gol dalla distanza di Teimuraz Orjonikidze. Trillini si gioca dunque alcune carte dalla panchina, inserendo Giacomo Savini e Martin Sonnerer, che producono gioco e reti, contribuendo ad accorciare sino al 13-11 con cui si va al ... Leggi la notizia su oasport

