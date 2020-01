Pallamano, Europei 2020: Danimarca ko all’esordio, la Spagna regola la Germania (Di sabato 11 gennaio 2020) Nuova giornata di gare negli Europei di Pallamano maschile 2020, che ha visto disputarsi quest’oggi ben sei partite, che hanno completato il primo turno, ma anche aperto il secondo nei raggruppamenti A e C. Andiamo dunque a scoprire nel dettaglio tutti i risultati di sabato 11 gennaio. GRUPPO A: secondo successo consecutivo per la Croazia, che ha dominato anche la Bielorussia per 31-23, grazie ai sei gol di Igor Karacic, con il Montenegro che ha invece superato la Serbia per 22-21, in una gara molto sentita dalle due nazionali. GRUPPO C: nel big match di giornata ha trionfato la Spagna, campionessa uscente, che ha disputato una grande prova in fase difensiva, sconfiggendo per 33-26 i “bad boys” della Germania. Successo storico per l’Olanda, il primo nella rassegna continentale, per 32-24 sulla Lettonia, cui non sono bastati i sette centri del gigante Dainis ... Leggi la notizia su oasport

