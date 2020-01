Paga 500 euro per far uccidere il marito a bastonate dal suo amante (Di sabato 11 gennaio 2020) Le sono bastati 500 euro e ha così messo fine a un rapporto che evidentemente non voleva più. Nicoleta Postolici Ursachi, oggi 31enne, era la moglie di Mario Monaco: ha deciso di Pagare il suo amante, George Andrei Utanasu, per far uccidere l’imprenditore romano di 63anni con cui era sposata da 12 anni. Eppure l’uomo era fortemente innamorato dalla donna, tanto da scriverle una dedica su Facebook: “Dodici anni insieme. Quello che forse era un gioco all’inizio, si è trasformato in un amore sconfinato e puro. Mi hai insegnato ad amare, hai dato senso alla mia vita, mi hai mostrato la strada per la felicità. Mi hai insegnato il bacio passionale, il piacere di dare amore, e ricevere invece un amore incondizionato, la tua felicità, riflesso dal tuo sorriso”. Mario e Nicoleta si erano conosciuti in Italia. Lei aveva solo 19 anni, lui 30 in più, ma credeva che ... Leggi la notizia su tpi

