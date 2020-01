Padova, condannato il 32enne che ha messo incinta una ragazzina di 13 anni (Di sabato 11 gennaio 2020) La vicenda risale a qualche mese fa, quando a Padova una ragazzina di circa 13 anni, è stata chiusa in una struttura protetta, dopo che è rimasta incinta di un uomo di 32 anni. Lo scorso novembre, la giovane ha dato alla luce una bambina e oggi è arrivata la notizia della sentenza contro l’uomo che l’ha messa incinta. È stato condannato a 4 anni di reclusione, con l’accusa di abusi su minore. L’uomo sta cercando di difendersi e sta cercando di spiegare che per la loro cultura, secondo i riti Sinti, dare alla luce un bambino a 13 anni è una cosa normalissima. Ha anche cercato di spiegare alle forze dell’ordine, i sentimenti che prova nei confronti della tredicenne e il fatto che siano fidanzati da circa un anno e mezzo. Il 32enne ha spiegato di essere nato in Italia e di ... Leggi la notizia su bigodino

