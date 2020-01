Orta Nuova, bomba distrugge negozio poco dopo la marcia antimafia (Di sabato 11 gennaio 2020) Un nuovo attentato dinamitardo è stato compiuto in provincia di Foggia. Una bomba è esplosa all'alba davanti ad un negozio di biancheria intima che si trova in corso Aldo Moro ad Orta Nova, a pochi chilometri da Foggia. La deflagrazione ha provocato molti danni all'attività commerciale: divelta la saracinesca, distrutta l'insegna, in frantumi le vetrine e parte degli arredi interni. L’episodio è avvenuto a poche ore dal corteo di Libera di venerdì sera proprio a Foggia, che ha radunato migliaia di persone in piazza contro le mafie. Il corteo di Libera a Foggia Nella serata di venerdì 10 gennaio, i cittadini di Foggia hanno risposto in massa all'appello di Libera contro le mafie scendendo per strada e riprendendosi la città dopo la raffica di attentati e un omicidi avvenuti nei primi giorni dell'anno. Sono stati 20mila i partecipanti, secondo la Questura, al corteo a fianco di don ... Leggi la notizia su tg24.sky

