Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 gennaio: le previsioni segno per segno (Di sabato 11 gennaio 2020) L’Oroscopo di Paolo Fox del giorno 11 gennaio porta novità abbastanza interessanti per il vostro segno zodiacale. Giornata tesa per i nativi del Toro. Nuove conquiste per le persone del Capricorno. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di sabato per i 12 simboli zodiacali. Paolo Fox Oroscopo 11 gennaio da Ariete a Gemelli Ariete – In questa giornata, la Luna favorisce coloro che vogliono vincere una sfida. Chi si vuole sposare forse ha bisogno di mettere in chiaro una situazione d’amore rimasta in sospeso. Toro – In questa giornata, le cose che non funzionano vengono a galla. Ci sono tensioni in famiglia, soprattutto con i parenti. Queste 48 ore portano nervosismo e stesso voi potreste sollevare un polverone. Anche se siete comprensivi, quando vi arrabbiate diventate molto severi. Gemelli – Luna e Venere sono favorevoli è questo indica emozione, ricordi, ... Leggi la notizia su kontrokultura

