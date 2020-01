Oroscopo Branko 11 gennaio: le previsioni di oggi segno per segno (Di sabato 11 gennaio 2020) L’Oroscopo di Branko dell’11 gennaio annuncia novità davvero succose. Per i nativi dei Gemelli sarà una giornata stressante, invece, le persone del Toro sarà nervosa. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di sabato per i 12 segni zodiacali. Branko Oroscopo 11 gennaio da Ariete a Gemelli Ariete – Fino al 22 gennaio, la congiunzione di Plutone con Saturno in Capricorno sarà protagonista della vostra vita. Incide sul vostro successo personale e vi invita ad essere prudenti e diplomatici. Dedicate il vostro tempo anche alla vita affettiva, famiglia, amore. Toro – La mattina godete del plenilunio in Cancro, ottimo per affari e lavoro, mentre nel pomeriggio avete una Luna nervosa in Leone, opposta a Venere. In amore siete amati, ma dovete crescere. Gemelli – Approfittate di Venere in Acquario, poiché da lunedì transiterà in Pesci e scombussolerà la vostra vita ... Leggi la notizia su kontrokultura

