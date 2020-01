Oman, nominato il nuovo Sultano. A prendere il posto di Qaboos bin Said sarà suo cugino (Di sabato 11 gennaio 2020) Alla fine non ci sono volute settantadue ore per scegliere il successore del Sultano Qaboos bin Said, morto venerdì 10 gennaio all’età di 79 anni. sarà suo cugino, Haitham bin Tariq, a salire sul trono e regnare su circa 4,5 milioni di persone: il nuovo Sultano avrebbe già prestato giuramento come nuovo sovrano dopo una riunione della famiglia reale. Nato a Muscat nel 1954, Haitham bin Tariq Al Said è stato ministro della Cultura dalla metà degli anni ’90. Amante del calcio, dopo gli studi all’università di Oxford nel Regno Unito è stato il primo capo della federazione calcistica dell’Oman. Ha anche ricoperto il ruolo di sottosegretario al ministero degli Affari esteri. La successione Il “padre dell’Oman”, com’era noto Qaboos bin Said, al potere da circa mezzo secolo, non aveva lasciato eredi. La scelta del suo successore ... Leggi la notizia su open.online

