Oman | muore a 79 anni il sultano Qabus | era al potere da 50 anni Aveva abolito la

Ha guidato il Paese per quasi cinquant'anni ed era uno dei capi di Stato più longevi del mondo. Il sultano Qabus bin Said al-Said è morto nella notte fra venerdì e sabato a 79 anni. Al vertice dello Stato mediorientale dal 1970, è stato lodato dai media pubblici del sultanato per la sua "saggia e trionfante marcia piena di tenerezza che ha coperto l'Oman da un estremo all'altro, e si è estesa in tutti i mondi arabo, islamico e internazionale, portando a una politica equilibrata che il mondo intero ha rispettato". Il governo di Mascate ha proclamato tre giorni di lutto. A Qabus succederà il cugino Haitham, già ministro della cultura. Qabus era nato il 18 novembre del 1940, si era diplomato presso l'Accademia militare reale Sandhurst in Inghilterra e Aveva servito l'esercito inglese, come riporta l'Oman News Agency.

