Oman, morto il sultano Qabus: ha trainato il Paese verso la modernità (Di domenica 12 gennaio 2020) Qabus bin Said al Said si è spento a 79 anni. Salito al potere nel 1970, dopo aver rovesciato il padre, è stato fino a venerdì, giorno della scomparsa, il sultano dell’Oman. Territorio che si trova tra la Penisola Araba e l’Iran, Qabus è da oggi ricordato come l’uomo che non solo ha unificato il regno ma lo ha guidato alla modernità. Quello di Qabus sarà ricordato come il regno più longevo della storia dei sultanati. Alla sua morte, il sultano non ha lasciato eredi e ora al potere c’è un cugino, Haitham ben Tarek, già ministro della cultura. morto il sultano dell’Oman Qabus L’Oman oggi piange il sultano Qabus bin Said al Said. Piccolo ma grande Stato che si fonda sul petrolio, in 50 anni di regno, il sultano non solo l’ha reso meta turistica ambita e centro di grande rilevanza economica e politica del mondo arabo dal sultano. Qabus si è spento nella giornata di venerdì a ... Leggi la notizia su thesocialpost

