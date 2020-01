Oman, è morto Qaboos bin Said. Chi era il sultano più longevo del mondo arabo (Di sabato 11 gennaio 2020) È lutto in Oman: il paese al sud-est della Penisola arabica, considerato tra i più stabili dei paesi arabi in Medio Oriente, piange la scomparsa del suo monarca, il sultano Qaboos bin Said, al potere dal 1970. «È con tristezza che il sultanato dell’Oman piange il suo sultano Qaboos bin Said, richiamato a Dio venerdì», ha annunciato l’agenzia di stampa ufficiale Ona nella notte, dichiarando 3 giorni di lutto nazionale. Chi era Qaboos bin Said Nato nel novembre del 1940 quando l’Oman era ancora un protettorato dell’Impero britannico, l’incoronazione a sultano di Qaboos bin Said coincise invece con la ritrovata indipendenza del Paese che, in epoca moderna, aveva costruito la sua ricchezza sulla tratta degli schiavi e delle armi. Sotto la guida del monarca assoluto bin Said, salito al trono grazie a un colpo di Stato sostenuto dal Regno Unito con cui ... Leggi la notizia su open.online

