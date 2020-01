Olio sulle strade a Milano: Amsa al lavoro per scongiurare incidenti (Di sabato 11 gennaio 2020) Caos nel pieno centro di Milano nella mattinata di sabato 11 gennaio 2020: una perdita di Olio sulle strade ha causato lunghi disagi e code di veicoli. I mezzi e il personale dell’Amsa, coadiuvati dai vigili, hanno bloccato la circolazione per intervenire. Il rischio di incidenti stradali, infatti, era alto a causa del manto stradale scivoloso. Grazie al rapido intervento, però, la situazione si è risolta per il meglio. Si sono registrate code di qualche chilometro da via Manzoni a piazza XXIV Maggio. Milano, Olio sulle strade Una grossa perdita di Olio sulle strade in pieno centro a Milano ha mandato in tilt il traffico veicolare nella mattinata di sabato 11 gennaio 2020. Da quanto si apprende, infatti, da via Manzoni a piazza XXIV Maggio si sono verificate brevi code di veicoli che hanno dovuto attendere le operazioni di messa in sicurezza. Sul posto, per verificare la ... Leggi la notizia su notizie

PetrOlio : ?tagli extra dall’Opec - ma il gruppo litiga sulle quote : La riunione è stata sospesa a tarda sera ieri senza che il gruppo riuscisse a risolvere le divergenze su come suddividere il sacrificio di un ulteriore taglio di produzione da 500mila barili al giorno. Oggi la discussione è ripresa, con la Russia e gli altri alleati esterni all’Opec

fleurdelisae : Tralasciando le mie occhiaie, l’olio di ricino sulle ciglia è miracoloso - Atlantide4world : Da metà gennaio #dazi per 3 miliardi su pasta, vino e olio italiani. Il nuovo allarme lanciato da #Coldiretti sulle… - ADM_assdemxmi : RT @rep_milano: Olio sulle strade del centro di Milano, Amsa e vigili al lavoro per scongiurare incidenti [aggiornamento delle 11:49] https… -