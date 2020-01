Olimpiadi Invernali: Barcellona, Sapporo, Salt Lake City candidate per le edizioni 2030-2038 (Di sabato 11 gennaio 2020) Barcellona, Sapporo, Salt Lake City si sono candidate per organizzare le Olimpiadi Invernali 2030, 2034, 2038. Come ha comunicato il Comitato Olimpico Internazionale, queste tre città si sono fatte avanti per poter ospitare le rassegne a cinque cerchi riservate agli sport della neve e del ghiaccio che seguiranno l’edizione di Milano-Cortina 2026. Non si tratterebbe di prime volte: la città giapponese ha ospitato i Giochi nel 1972 mentre la metropoli statunitense fu sede dell’edizione 2002, il capoluogo catalano invece è stato teatro delle Olimpiadi 1992 ma in versione estiva. Il dialogo tra le candidate e il CIO è appena avviato, vedremo come si svilupperà la situazione nei prossimi mesi ma non è da escludere un’equa distribuzione dei Giochi tra le tre città se non arriveranno altre candidature come è successo tra Parigi e Los Angeles per i Giochi Estivi del 2024 e ... Leggi la notizia su oasport

