Olimpiadi Giovanili Losanna 2020: risultati, podi e calendario gare (Di sabato 11 gennaio 2020) Le Olimpiadi Giovanili Invernali si disputano a Losanna (Svizzera) dal 9 al 22 gennaio. I migliori under 18 al mondo si daranno battaglia in svariate discipline per la conquista delle medaglie in palio nella località elvetica. Di seguito tutti i podi, le medaglie, i risultati delle varie gare (finali) dei Giochi. risultati Olimpiadi Giovanili INVERNALI 2020: TUTTI I podi, LE MEDAGLIE E I risultati VENERDÌ 10 GENNAIO: SCI ALPINO – SuperG femminile 1. Amelia Klopfenstein (Svizzera) 2. Caitlin McFarlane (Francia) 3. Noa Szollos (Israele) SCI ALPINISMO – Individuale femminile 1. Caroline Ulrich (Svizzera) 2. Thibe Deseyn (Svizzera) 3. Margot Ravinel (Francia) SCI ALPINISMO – Individuale maschile 1. Thomas Bussard (Svizzera) 2. Robin Bussard (Svizzera) 3. Nils Oberauer (Austria) SCI ALPINO – SuperG maschile 1. Adam Hofstedt (Svezia) 2. Rok Aznoh (Slovenia) 3. Luc Rodolt ... Leggi la notizia su oasport

msKOSTNER : Olimpiadi giovanili! Un passo verso il sogno di ogni atleta! Ragazzi, faccio il tifo per voi!! ??????????? - gym_fs_laura : RT @msKOSTNER: Olimpiadi giovanili! Un passo verso il sogno di ogni atleta! Ragazzi, faccio il tifo per voi!! ??????????? - sonia9mari : RT @msKOSTNER: Olimpiadi giovanili! Un passo verso il sogno di ogni atleta! Ragazzi, faccio il tifo per voi!! ??????????? -