Nuove sanzioni all’Iran: ecco gli effetti per l’Italia (Di sabato 11 gennaio 2020) Gli Stati Uniti proseguono il serrato confronto con l’Iran introducendo Nuove sanzioni contro Teheran. Dopo la decisione del governo iraniano di rispondere all’omicidio mirato del generale Qasem Soleimani ad opera di un drone americano con l’inserimento di tutte le forze Usa nella lista delle organizzazioni terroristiche e la blanda rappresaglia missilistica contro le basi in Iraq la contromossa di Washington non si è fatta attendere. Le Nuove sanzioni all’Iran Per bocca del Segretario di Stato Mike Pompeo e del responsabile del Tesoro Steven Mnuchin, gli Usa hanno annunciato sanzioni contro otto figure chiave e diciassette aziende controllate dal governo iraniano. Tra gli individui sanzionati Ali Shamkhani, segretario del consiglio di sicurezza nazionale, figura chiave dell’establishment iraniano, e Gholamreza Soleimani, il comandante dei Basiji, una delle ... Leggi la notizia su it.insideover

