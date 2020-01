Non solo Harry e Meghan, chi sono gli altri reali (inglesi) che lavorano? (Di sabato 11 gennaio 2020) ZARA PHILLIPS, CAMPIONESSA DI EQUITAZIONELADY AMELIA WINDSOR, MODELLA E INFLUENCERPETER PHILLIPS, CONSULENTE SPORTIVOEUGENIE DI YORK: DIRETTRICE DI UNA GALLERIA D'ARTEPRINCIPE EDOARDO, EX PRODUTTORE TELEVISIVOSOPHIE WESSEX: EX TITOLARE DI UNA SOCIETA' DI PRBEATRICE DI YORK: BUSINESS DEVELOPMENT ASSOCIATEHarry e Meghan Markle non ne vogliono sapere di tornare indietro. Anzi i «negoziati» per sganciarli dal resto della famiglia reale procedono spediti da quando – a sorpresa – i Sussex hanno annunciato che non vogliono più essere reali «senior» bensì aspirano a diventare «finanziariamente indipendenti». Che cosa significa e che lavoro faranno non è ancora chiaro. Qui abbiamo provato a fare i conti in tasca alla coppia che con questa scelta dovrebbe perdere circa 5,5 milioni di sterline l’anno provenienti dai fondi reali. Il loro patrimonio resta di circa 34 milioni. ... Leggi la notizia su vanityfair

