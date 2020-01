Nomura: "Nel 2020 poche chance di voto anticipato, lo spread verso i 120 pb" (Di sabato 11 gennaio 2020) Nel 2020 lo spread si ridurrà drasticamente, ma nel breve termine resta un certo grado di instabilità. A scriverlo nel suo report è Nomura che prevede un nuovo anno per l’Italia meno instabile rispetto a quello appena concluso, nonostante le forze politiche si stiano adoperando per promuovere nuove leggi elettorali, sia in senso proporzionale sia maggioritario. Il governo italiano rileva Nomura ha i numeri per approvare nell’arco di poche settimane la legge proporzionale che ha presentato . Ad oggi, tuttavia, i sondaggi dicono che in caso di elezioni dalle urne uscirebbe una maggioranza di destra per questo motivo la banca d’investimento non scommette sulle elezioni anticipate nel 2020, con una possibilità che rimane inferiore al 10%. La banca d’investimento rassicura su tutti i fronti: il referendum sul taglio dei ... Leggi la notizia su huffingtonpost

