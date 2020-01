No alla discarica di Monte Carnevale | la Valle Galeria manifesta contro Malagrotta 2

Rifiuti - in migliaia alla manifestazione contro la discarica a Monte Carnevale : "La Valle non si tocca" è il grido di migliaia di cittadini scesi in strada in via di Ponte Galeria, per manifestare contro la decisione della giunta Raggi di una discarica a Monte Carnevale, nella Valle Galeria. Oggi il corteo di residenti, Comitati e politici, per ribadire il "no" deciso del territorio a "Malagrotta 2".Continua a leggere

Rifiuti Roma - tecnici ambientali del Comune verso il no alla discarica scelta dalla Raggi. Ma non ci sono alternative : rischio stallo : I tecnici ambientali del Comune di Roma sono pronti a bocciare la nuova discarica nella Valle Galeria, adiacente all'ex mega-invaso di Malagrotta. A quanto apprende Ilfattoquotidiano.it, nella giornata di venerdì arriverà sulla scrivania della sindaca Virginia Raggi la relazione del capo del dipartimento capitolino Ambiente, Laura D'Aprile, che salvo sorprese esprimerà parere negativo rispetto all'individuazione del sito di via Monte Carnevale.

Rifiuti - M5s spaccato : il XII Municipio dice no alla discarica all'unanimità : Il consiglio del Municipio XII ha approvato un atto con il quale esprime contrarietà a una discarica a Monte Carnevale, nella Valle Galeria e che impegna la presidente e la giunta a chiedere la revoca della delibera del 31 dicembre. Crescimanno entro il 15 gennaio dovrà presentare un documento a Virginia Raggi.

Rifiuti a Roma - Rita dalla Chiesa denuncia : "Una discarica sotto casa" - : Novella Toloni Nuovo post su Twitter della giornalista di Casoria che ha denunciato il pesante degrado del suo quartiere a causa della mancata raccolta dei Rifiuti a Roma "Ma chi la vorrebbe una discarica sotto casa?", è la domanda che Rita dalla Chiesa ha rivolto sarcasticamente ai suoi follower su Twitter per sottolineare la drammatica situazione dei Rifiuti a Roma. La giornalista e conduttrice televisiva è tornata - ancora una ...

Rifiuti - i comitati : "Paradossale. Raggi dice sì poi chiede documenti per il no alla discarica" : Cittadini e comitati sono sul piede di guerra per l'individuazione della cava di Monte Carnevale come sito in cui realizzare la nuova discarica di Roma. Ieri l'incontro tra Virginia Raggi e Silvia Crescimanno, presidente M5S del confinante municipio XII. La sindaca le ha chiesto dei documenti che evidenzino elementi di rischio e criticità sul territorio.

Rifiuti - Roma la nuova discarica sorgerà nel territorio comunale : verrà costruita alla Tragliatella - vicino al Lago di Bracciano : A sei anni dalla chiusura di Malagrotta, la città di Roma avrà di nuovo una discarica all'interno del suo vasto territorio cittadino. È arrivata, dopo settimane di tira e molla e conflitti istituzionali, la tanto attesa fumata bianca nella trattativa infinita fra Regione Lazio e Comune per provare a trovare una soluzione condivisa sull'emergenza Rifiuti nella Capitale. Con ogni probabilità – anche se manca l'ufficialità – il sito che indicherà

Emergenza rifiuti a Roma - Raggi apre a Zingaretti e dice sì alla discarica : si farà a Tragliatella : Regione e Comune vicini a un'intesa per l'Emergenza rifiuti dopo l'incontro di mercoledì sera: scongiurata l'ipotesi commissariamento da parte della Regione dopo che la sindaca Raggi ha detto sì alla discarica. Ora si tratta sulla sito da individuare che con molte probabilità sarà quello di Tragliatella.

Rifiuti Roma - la maggioranza M5s dice no al termovalorizzatore e sì alla discarica. Lite furiosa tra i consiglieri Pacetti e Ficcardi : Primo stop della maggioranza pentastellata in Campidoglio al termovalorizzatore Romano. Sì alla discarica, invece, ma solo dopo l'approvazione del piano regionale Rifiuti da parte della Regione Lazio. In più, la sindaca Virginia Raggi ha ricevuto il mandato a valutare se "impugnare o meno l'ordinanza" firmata da Nicola Zingaretti con la quale le si chiede di individuare il nuovo sito di smaltimento entro giovedì 12 dicembre (pena il

Rifiuti Roma - la Regione impone alla Raggi di scegliere tra sette siti da trasformare in discarica. Ma potrebbe impugnare l'ordinanza : sette siti all'interno del Comune di Roma fra i quali scegliere la prossima discarica della Capitale. Ammesso che Virginia Raggi, come appare sempre più possibile, non voglia impugnare al Tar l'ordinanza di Nicola Zingaretti che le impone di indicare l'opzione favorita entro una settimana a partire dalla trasmissione della relazione finale. È arrivata a un bivio la crisi istituzionale sui Rifiuti nel Lazio e, in particolare, nella città di

Falcognana - Renato Brunetta si incatena ai cancelli dell’Ecofer per dire “No” alla discarica : L’onorevole Renato Brunetta si è incatenato davanti ai cancelli dell’Ecofer, sulla via Ardeatina, a Falcognana, nel Municipio IX di Roma, per protestare contro la possibilità che venga aperta una discarica. Ipotesi che non piace neppure ai cittadini, che oggi sono scesi in piazza. L'articolo Falcognana, Renato Brunetta si incatena ai cancelli dell’Ecofer per dire “No” alla discarica proviene da Il Fatto Quotidiano.

F.I : "Ribadiamo il nostro no alla discarica al Divino Amore" : "Nella giornata di ieri abbiamo partecipato con una delegazione di Forza Italia Roma all'assemblea pubblica promossa da comitati di quartiere ed associazioni per manifestare, ancora una volta, il nostro no senza se e senza ma alla discarica al Divino Amore. In questi sei anni abbiamo assistito ad un continuo rimpallo di responsabilità tra comune e regione e a rimetterci sono stati i cittadini, lasciati nella totale incertezza. Riteniamo che