Nicoletta Mantovani: "Luciano è stato straordinario quando ho scoperto di avere la Sla" - (Di sabato 11 gennaio 2020) Francesca Galici Nicoletta Mantovani ha aperto il suo cuore al Corriera della Sera, raccontando la sua vita con Luciano Pavarotti e dopo la sua morte, in un turbinio di ricordi ed emozioni Sono trascorsi quasi 13 anni dalla scomparsa di Luciano Pavarotti, avvenuta il 6 settembre 2007 a Modena. A portare avanti il ricordo del Maestro oggi ci pensa la Fondazione Luciano Pavarotti, realizzata nella casa del tenore, oggi trasformata in museo. Qui continuano a vivere Nicoletta Mantovani e la giovane figlia del tenore, Alice, che oggi ha 17 anni. Nicoletta è stata la seconda moglie di Luciano Pavarotti, un amore intenso ma al tempo stesso leggero, che è riuscito ad andare oltre i paletti imposti dalla società. I 35 anni di differenza di età non sono stati un problema per la coppia, che ha dovuto superare molte avversità e problemi. "Gli abbracci di Luciano mi proteggevano. Il suo ... Leggi la notizia su ilgiornale

