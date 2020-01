New Amsterdam rinnovata dalla NBC: altre tre stagioni in arrivo (Di sabato 11 gennaio 2020) Rinnovo per New Amsterdam, la serie tv convince e viene promossa per altre tre stagioni! New Amsterdam rinnovata per altre tre stagioni! I fan della serie tv possono gioire, visto che ci terrà compagnia ancora per molto tempo. In Italia sta per andare in onda la seconda stagione, in partenza martedì 14 gennaio 2020, e … L'articolo New Amsterdam rinnovata dalla NBC: altre tre stagioni in arrivo proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

ClaudiaPiemont3 : RT @velenoallamela: ALTRE TRE STAGIONI DI NEW AMSTERDAM VI AMO - callmeswarley01 : Comunque new amsterdam è stato rinnovato per altre 3 stagioni e mi trema il culo - ultimohug : @sleepingvlover new amsterdam inizia martedì e su 20 sta facendo la maratona -