Nella Manifattura Tabacchi di Firenze c’è una Fabbrica dell’Aria

A Firenze da qualche mese c'è un ottimo esempio di rigenerazione urbana, cioè di riqualificazione di un edificio che in qualche modo si dava per perso. Si chiama Manifattura Tabacchi e il nome non può lasciare molti dubbi sulla destinazione precedente. Curioso è inoltre il fatto che proprio in questo enorme edificio industriale, dove un tempo venivano prodotte migliaia e migliaia di sigarette, oggi si trovi un dispositivo che in qualche modo rappresenta l'opposto della sigaretta. Ci spieghiamo meglio: la sigaretta con il suo fumo ammorba l'aria, compromettendone la qualità. Ecco, oggi invece qui è stato realizzato un dispositivo tecnologico innovativo che fa esattamente il contrario: purifica l'aria degli spazi interni. Il nome è suggestivo e in ...

