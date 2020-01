NBA 2020, i risultati della notte (11 gennaio): LeBron James batte Doncic. Vittorie di Clippers e Milwaukee. Melli sorride, Bellinelli gioca pochissimo (Di sabato 11 gennaio 2020) Sono dieci le partite di una notte NBA, che vedeva il duello a distanza tra LeBron James e Luka Doncic. A vincere è stata la stella dei Los Angeles Lakers, che si sono imposti per 129-114 contro i Dallas Mavericks. Match che si è deciso già nel primo quarto, con i gialloviola avanti addirittura di diciotto punti (45-27). Settima vittoria consecutiva per i Lakers, che ottengono il successo anche senza Anthony Davis, ma con un LeBron James da 35 punti e 16 rimbalzi; mentre a Dallas non basta la doppia doppia di Luka Doncic (25 punti e 10 rimbalzi). Serata che vedeva in campo anche due italiani. Migliori fortune le ha avute sicuramente Nicolò Melli. L’ex Milano torna a giocare e lo anche abbastanza bene con 7 punti in 13 minuti di impiego nel successo dei suoi New Orleans Pelicans sui New York Knicks per 123-111 (28 punti di Brandon Ingram). Solo due minuti in campo e zero punti, ... Leggi la notizia su oasport

