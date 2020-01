Napoli, visite mediche per Lobotka: il regista slovacco a Villa Stuart (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoTempo di visite mediche anche per il secondo acquisto del Napoli in questa sessione di calciomercato. E ancora una volta si tratta di un centrocampista. Intorno alle 10, a Roma, a Villa Stuart, è arrivato infatti Stanislav Lobotka, regista slovacco proveniente dal Celta Vigo. Per il calciatore, la società partenopea pagherà agli spagnoli 20 milioni di euro (ulteriori 4 milioni sono legati ad alcuni bonus) mentre l’ingaggio annuale del mediano supererà di poco il milione di euro (per cinque anni). Come dicevamo, si tratta del secondo rinforzo per il Napoli di Gattuso: prima di Lobotka, a raggiungere l’Italia era stato Diego Demme, provenienza Lipsia. L'articolo Napoli, visite mediche per Lobotka: il regista slovacco a Villa Stuart proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

TuttoMercatoWeb : ?? #Napoli, dopo #Demme ecco #Lobotka: visite mediche a #VillaStuart per il nuovo acquisto azzurro ?? @dariomarchetti7 - DiMarzio : #Lobotka in Italia, visite mediche con il #Napoli ??VIDEO - AlfredoPedulla : #Demme-#Napoli: visite programmate per domani -